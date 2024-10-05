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أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن الاحتلال يشن عدة غارات على منطقة برج البراجنة في لبنان
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يأمر سكان منطقة برج البراجنة في لبنان بإخلاء منازلهم فورا

أمر إخلاء
أمر إخلاء

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضاحية الجنوبية في لبنان، وتحديدًا المتواجدين في مباني محددة في برج البراجنة، بإخلاء منازلهم فورا .

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه: ‏أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب 

اخلاء المباني المحددة والمجاورة لها

وأضاف متحدث الاحتلال: ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

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