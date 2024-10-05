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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الإسماعيلي يبدأ مشواره تحت قيادة حمد إبراهيم

حمد إبراهيم يقود
حمد إبراهيم يقود تدريبات الإسماعيلي

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أولي تدريباته مساء اليوم، السبت، تحت قيادة المدير الفني الجديد حمد إبراهيم.

استلم كابتن حمد مهام عمله اليوم، على أم يعاونه كل من، كابتن أحمد حسام، في منصب المدرب العام، وكابتن أحمد الجمل، في منصب المدرب المساعد، فضلا عن كابتن مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.

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يد الإسماعيلي يفوز على الصفوة

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حمد إبراهيم مديرًا فنيًا لـ الإسماعيلي

وحرص الفريق قبل انطلاق المران على التقاط صور تذكارية مع بانر للراحل الكابتن إيهاب جلال، تقديرا لما قدمه من تضحيات من أجل خدمة الفريق.

واشتمل المران على تدريبات بدنية مكثفة قبل أن يتم التطرق لتدريبات خططية متنوعة وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية لقياس رد الفعل لدى كل حارس بجانب تدريبات على التسديد.

واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب تم خلالها التدرب على عدة جمل خططية من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

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