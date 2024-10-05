"إنجازات مشروع YLY خلال شهر سبتمبر"

إستطاع مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY "شباب يدير شباب" خلال شهر أن يحقق العديد من الإنجازات التى وصلت لمختلف المحافظات، وتنفيذ برامج وفاعليات متنوعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومتابعة الأستاذ شهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة.

وهذا تقرير مفصل عن الفاعليات التى تم تنفيذها بمختلف المحافظات.

فى "محافظة القاهرة" تم تنظيم كأس العالم للأندية ال Hand Ball علي مدار يومين بالعاصمة، تنظيم مسابقة تحدي الروبوتات الدولي علي مدار يومين، ندوة المبادرة الوطنية للتحضير للاخضر، تنظيم كابيتنو مصر، تنظيم فعاليات 5in1، تكريم الابطال الرياضيين، تنظيم معرض بازار القاهره، تنظيم مسيره ال١٠٠ يوم للطلائع، تنظيم مبادرة بدايه، تنظيم احتفالية المولد النبوي، تنظيم دوري الاسر، تنظيم زيارات معالي الوزير ف مراكز الشباب.

وفى محافظة الجيزة تم (تنظيم احتفالية الصم والبكم بمنطقة أهرامات الجيزة بحضور معالي الوزير أشرف صبحي، تنظيم كابيتانو مصر، تنظيم معرض القاهرة الحضاري، تنظيم مبادرة بداية، تنظيم تكريم الوزير لابطال الاوليمبياد)

وفى محافظة الاسماعيلية (تنظيم ايفينت بداية، تنفيذ ايفينت 5in1، تنظيم مهرجان الفنون الشعبية، تنظيم احتفالية المرآة، تنظيم المهرجان القومي للموهبة الحركية، تنظيم صالون الشخصيه المصرية)

وفى محافظة دمياط تم (تنظيم احتفالية المولد النبوي، تنظيم مارثون الطلائع، تنظيم مبادرة بدايه، تنفيذ فعالية 5in1).

أما عن محافظة البحيرة تم (تنفيذ ايفينت 5in1 بحضور محافظ البحيرة، تنظيم احتفالات العيد القومي ف مدينتي رشيد و ادكو، تنظيم حفل فني ف دار الأوبرا، تنظيم و حضور نجوم مصر *stars*).

وفى أسوانYLY (تنفيذ ايفينت 5in1، تنظيم بطولة برنامج الحساب الذهني، تنظيم فعاليه بداية، تنظيم اليوم العالمي للسياحة على مدار 3 ايام، لقا تلفزيوني YLY على قناة طيبة.

وفى محافظة المنوفية تم (تنظيم كابيتانو مصر، تنظيم مبادرة بداية، تنظيم اليوم الرياضي للاسر، تنظيم عيد الفلاح، تنفيذ إيفينت 5in1.

- سوهاج YLY

(تنظيم مبادرة بداية + تنظيم حفل تكريم بطوله الجودو + تنظيم زياره نائب المحافظ لمشروع اطفال التوحد والاعاقه الذهنيه+ تنفيذ فعاليه5in1 )

-الاقصر YLY

(تنظيم مهرجان السياحة العالمي تنظيم ايفينت اهلا بالمدارس+ تنظيم مبادره بدايه+ تنظيم زيارة مستشفى الأورمان + تنظيم استقبال سفير تشيك + تدشين مبادرة بداية + تنظيم افتتاح مكتبة مصر العامة +تنفيذ فعاليه 5in1)

-بورسعيد YLY

(تنفيذ فعاليه 5in1+ تنظيم فعاليه افتتاح دوري الشركات+تنظيم مهرجان ليالي الشباب + تنظيم فعاليه التوعيه للنظافة)

١١-الغربيه YLY

(تنظيم الملتقي التوظيفي علي مدار 5 ايام بمركز شباب الهياتم تنفيذ فعاليه 5in1+ تنظيم فعاليه بدايه )

-قنا YLY

(تنفيذ فعاليه 5in1 + تنظيم كابيتنو+ تنظيم لقاء الشباب في ملتقي التوظيف )

-الوادي الجديدYLY

(تنفيذ فعاليه 5in1+ تنظيم ايفينت استثمار الطاقات الشبابيه )

-مطروح YLY

(تنظيم حفل تكريم بطولة الچودو+تنظيم مبادرة البداية +تنفيذ فاعلية 5in1 +تنظيم فاعلية مهرجان ليالي مراكز الشباب)

-القليوبية YLY

(تنظيم حفل تكريم أوائل الشهادات بالمحافظة +تنظيم العيد القومي للمحافظة +تنظيم افتتاح ممشي أهل مصر بحضور وزيرة التنمية +تنفيذ فاعلية 5in1 +تنظيم مبادرة البداية)

-المنيا YLY

(تنظيم الملتقي التوظيف+ نظيم مباردة بداية+ تنفيذ فاعلية 5in1)

-الدقهلية YLY

(تنظيم فاعلية جمصة جميلة بشبابها+ تنظيم موكب المولد النبوي الشريف+ تنظيم مبادرة بداية+ تنفيذ فاعلية 5in1)

-الشرقية YLY

(تنظيم مهرجان الخيول العربية علي مدار 3 ايام +تنظيم احتفال العيد القومي للشرقية +تنظيم احتفالية قصر الثقافة للعيد القومي للمحافظة + احتفالية مديرية الأوقاف للمولد النبوي الشريف + تنظيم حفل تسليم شهادات الإعفاء لذوي الهمم مع القوات المسلحة + تنظيم ندوة بناء الإنسان المصري + تنظيم مبادرة بداية+ تنفيذ فاعلية 5in1)

الفيومYLY

(تنظيم فاعلية ضمن ١٠٠ يوم صيف شبابنا + تنظيم مبادرة بداية + تنفيذ فاعلية 5in1 + تنظيم مسابقة أفضل صورة)

- بني سويف YLY

(تنفيذ مشروع YS لتجميل الميادين العامة + تنفيذ فاعلية كابيتانو + تنفيذ فاعلية 5in1)

-كفرالشيخ YLY

(تنظيم معرض أهلا مدارس+ تنظيم مهرجان ليالي مراكز الشباب بكفر الشيخ + تنظيم مبادرة بداية + تنفيذ فاعلية 5in1)

-السويس YLY

(تنظيم مبادرة بداية + تنفيذ فاعلية 5in1)

- أسيوط YLY

تنظيم المؤتمر الادبي لأقليم وسط الصعيد الثقافي بعنوان مرجعيه التراث الثقافي واشكاليه التجريب في وسط الصعيد + تنظيم تصفيات أولمبياد مراكز الشباب لقطاع اسيوط+حفل تكريم المتفوقين علمياا وتسليم الشهادات نجوم السباحه بحضور المحافظ ووكيل الوزاره+

تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بدايه +

تنظيم فاعليه احتفالية مولد النبي+تنفيذ فاعلية 5in1+ تنظيم

الاحتفال باليوم العالمي للصم وضعاف السمع مارثون الجري

- شمال سيناء YLY

(تنظيم مبادرة أسبوع الخير + تنظيم المؤتمر الوطني الأول للشباب + ترويج فاعلية لأبناء فلسطين المتواجدين في شمال سيناء)

-اسكندرية :

تنظيم استقبال الوزير + تنظيم استقبال المحافظ + تنظيم مبادرة بداية + تنفيذ فاعلية 5in1

+ تنفيذ فاعلية كابيتانو مصر + تنظيم Event Top 1

كل هذه الفاعليات تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر بمعدل وصل كبير سواء على أرض الواقع، أو عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.