الهلال يسجل التعادل في الأهلي برأسية ميتروفيتش

سجل فريق الهلال هدف التعادل في الأهلي بمباراة الكلاسيكو السعودي الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف في الدقيقة 58 من عمر المباراة برأسية رائعة من النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش لتصبح النتيجة 1-1.

وكان الأهلي قد تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 12 من الشوط الأول عن طريق النجم الإسباني الدولي جابري فيجا.

وكان الشوط الأول قد شهد تسجيل الهلال هدفًا عن طريق ضربة رأسيه من ميتروفيتش، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفار ويقرر إلغاء الهدف بسبب وجود حالة التسلل على كانسيلو.

دخل الهلال المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي — البليهي — كوليبالي — الشهراني

الوسط الدفاعي: سافيتش — نيفيز

الوسط الهجومي: سالم — مالكوم— كانسيلو

الهجوم: ميتروفيتش

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الصانبي

الدفاع: علي مجرشي – ديميرال – إيبانيز – بالعبيد

الوسط: كيسيه – الأسمري – فيجا

الهجوم: البريكان – محرز – توني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال:

مباراة الأهلي والهلال منقولة الآن عبر قنوات SSCالرياضية، وتحديدًا على قناة SSC HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.