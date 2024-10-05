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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الهلال يسجل التعادل في الأهلي برأسية ميتروفيتش

مباراة الهلال والأهلي
مباراة الهلال والأهلي

سجل فريق الهلال هدف التعادل في الأهلي بمباراة الكلاسيكو السعودي الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف في الدقيقة 58 من عمر المباراة برأسية رائعة من النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش لتصبح النتيجة 1-1.

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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الهلال بهدف جابرييل فيجا

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الأهلي يتقدم على الهلال بهدف مبكر في الكلاسيكو السعودي

وكان الأهلي قد تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 12 من الشوط الأول عن طريق النجم الإسباني الدولي جابري فيجا.

وكان الشوط الأول قد شهد تسجيل الهلال هدفًا عن طريق ضربة رأسيه من ميتروفيتش، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفار ويقرر إلغاء الهدف بسبب وجود حالة التسلل على كانسيلو.

دخل الهلال المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي — البليهي — كوليبالي — الشهراني

الوسط الدفاعي: سافيتش — نيفيز

الوسط الهجومي: سالم — مالكوم— كانسيلو

الهجوم: ميتروفيتش

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الصانبي

الدفاع: علي مجرشي – ديميرال – إيبانيز – بالعبيد

الوسط: كيسيه – الأسمري – فيجا

الهجوم: البريكان – محرز – توني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال:

مباراة الأهلي والهلال منقولة الآن عبر قنوات SSCالرياضية، وتحديدًا على قناة SSC  HD1، ويعلق على اللقاء المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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