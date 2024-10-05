أحمد فتحي يشارك في مراسم سحب قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

يشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولتي كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025 ودوري أبطال إفريقيا 2024/2025 نجوم الكرة السمراء، على رأسهم قائد منتخب غينيا، نابي كيتا، و أحمد فتحي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، والمدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي، وأيقونة جنوب إفريقيا سيفيوي تشابالالا.

تُقام مراسم سحب القرعة يوم الاثنين، 7 أكتوبر، في القاهرة، ابتداءً من الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش)، وسيتم بثها مباشرة عبر منصات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جدول سحب القرعة:

13:00 بتوقيت القاهرة (10:00 بتوقيت جرينتش): قرعة دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

14:00 بتوقيت القاهرة (11:00 بتوقيت جرينتش) قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا .



الأندية المتأهلة لدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية:

اتحاد الجزائر (الجزائر)

النادي الرياضي القسنطيني (الجزائر)

أونزي برافوش (أنغولا)

سي دي لوندا سول (أنغولا)

أورابا يونايتد (بوتسوانا)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

نادي المصري (مصر)

نادي الزمالك (مصر)

الملعب المالي (مالي)

نهضة بركان (المغرب)

بلاك بولز (موزمبيق)

إنييمبا (نيجيريا)

جاراف (السنغال)

ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)

نادي سيمبا (تنزانيا)

نادي الصفاقسي (تونس)



الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

نادي الأهلي (مصر)

نادي الهلال (السودان)

نادي الجيش الملكي (المغرب)

نادي أسي مانيما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

نادي شباب بلوزداد (الجزائر)

نادي جوليبا (مالي)

نادي ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا)

نادي الترجي الرياضي (تونس)

نادي ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

نادي مولودية الجزائر (الجزائر)

نادي بيراميدز (مصر)

نادي أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا)

نادي الرجاء البيضاوي (المغرب)

نادي ملعب أبيدجان (كوت ديفوار)

نادي تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

نادي يانج أفريكانز (تنزانيا)