مصر تقدم مساعدات إغاثية للبنان وتعلن عن إعادة عدد من المصريين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق، وذلك لمواجهة الاثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي واستئنافا للجسر الجوي المصري الذي كانت مصر قد أطلقته في أغسطس 2021 تجسيدا لتضامن مصر حكومة وشعبا مع لبنان الشقيق في مواجهة الأزمات، وصلت شحنة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى مطار بيروت مساء اليوم، وتضم 22 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإغاثة والإعاشة.

كان في استقبال المساعدات سفير مصر لدى لبنان ومن الحكومة اللبنانية وزير الصحة ووزير الببيئة ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية في لبنان ووزير الاقتصاد والتجارة.