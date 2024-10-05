السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مصر تقدم مساعدات إغاثية للبنان وتعلن عن إعادة عدد من المصريين

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق، وذلك لمواجهة الاثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي واستئنافا للجسر الجوي المصري الذي كانت مصر قد أطلقته في أغسطس 2021 تجسيدا لتضامن مصر حكومة وشعبا مع لبنان الشقيق في مواجهة الأزمات، وصلت شحنة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى مطار بيروت مساء اليوم، وتضم 22 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإغاثة والإعاشة.

كان في استقبال المساعدات سفير مصر لدى لبنان ومن الحكومة اللبنانية وزير الصحة ووزير الببيئة ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية في لبنان ووزير الاقتصاد والتجارة. 

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