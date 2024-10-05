أسعار تذاكر وشروط دخول حفل فرقة "بابيون" المقبل

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، حفل غنائي لفرقة بابيون بقيادة المايسترو أحمد جودة، في الثامنة مساء الاثنين المقبل بقاعة النهر، وسعر التذكرة ١٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات فى الساقية: