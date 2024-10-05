عراقجي: رد ايران على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد مما يتوقعون

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن رد طهران على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد مما يتوقعون ويمكنهم اختبار إرادتنا.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية في ختام زيارته لسوريا: "أجرينا مباحثات بناءة وستصل غدا الى سوريا طائرة مساعدات إنسانية للنازحين اللبنانيين".

وأضاف: "على جدول أعمالنا موضوعان عاجلان أساسيان هما معالجة امور النازحين اللبنانيين وارساء وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وأكد وجود مبادرات مطروحة لوقف إطلاق النار من قبل دول إقليمية وبعض الدول من خارج المنطقة في الوقت الراهن.

وتابع: "نسعى لوقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان وشروط ذلك يجب أن تكون مقبولة من قبل الفلسطينيين واللبنانيين وحينها ستدعم إيران وسوريا هذه الجهود".

وبحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت مع عراقجي سبل مساعدة لبنان في ظل النزوح، مشددا على أن المقاومة حق مشروع، وأن الرد الإيراني على إسرائيل لقنها درسا.