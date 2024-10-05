الشرطة الإيطالية تقمع مسيرة مؤيدة لفلسطين وتطلق قنابل دخان

قامت الشرطة الإيطالية بقمع مسيرة مؤيدة لفلسطين، تحت هرم سيستيوس، في ساحة أوستينسي، متهمة المتظاهرين بمحاولة فرض حصار على الشرطة.

ووفقا لوكالة نوفا الإيطالية للانباء، حدث اشتباك صغير وانفجرت عدة قنابل غاز مسيل للدموع ومفرقعات وقنابل دخان.

وتحت هرم سيستيوس، تجمع عدد كبير من الأشخاص، حوالي 6 آلاف شخص، خلف لافتة "فلسطين ولبنان متحدان: فلنوقف الإبادة الجماعية مع المقاومة"، ومستعدون للتحرك رغم الحظر الذي فرضه مركز الشرطة. وشهدت العاصمة الإيطالية انتشارًا واسعًا لنقاط التفتيش على مداخل روما وفي منطقة بورتا سان باولو.