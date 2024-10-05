السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محامي المعتدي عليه في قضية إمام عاشور يطالب بتحويلها إلى جناية.. فيديو

إمام عاشور وزوجته
إمام عاشور وزوجته

كشف على فايز، محامي فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور، تفاصيل أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي في واقعة التعدي على موكله بأحد المولات الشهيرة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما قام به عاشور يعد بمثابة جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

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ولفت إلى أنه تم تقديم فيديوهات للمحكمة موجودة منها هناك بالفعل، موضحا أن الفيديوهات الهدف منها إظهار اعتياده على هذه التصرفات آخرها في فرح زملائه في النادي الأهلي.


وشدد أنه تم مطالبة المحكمة بتغيير القيد والوصف من جنحة إلى جناية، مؤكدا أنه لا يوجد دليل واحد حتى الآن على وجود واقعة تحرش من الأساس.
 

واختتم  على فايز، محامي فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور، أنه كان هناك محاولة للصلح في بداية الواقعة وذهب لهم المجنى عليه إلى النادي الأهلي ولكنه انتظر ولم يلتق به أحد ومصر على أخذ حقه بالقانون.

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