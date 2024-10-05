الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة لسوق العمل

يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة مساء اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024 أول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع.

ويتضمن حفل التخرج الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA والدبلومات منها إدارة الأعمال، والصيدلة الاكلينيكية، وعلم البيانات ، واقتصاديات الدواء، وعلم وتكنولوجيا مستحضرات التجميل، والتسويق الدوائي.

ويبلغ إجمالي عدد الخريجين في الجامعة الألمانية بالقاهرة بمختلف الدرجات العلمية 1821 خريجاً وخريجة.

وتستمر احتفالات الجامعة الألمانية بالقاهرة بخريجيها حتى غد الموافق 6 أكتوبر ، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين المصرى والألمانى حيث يشهد اليوم السبت تخريج طلاب كليات تكنولوجيا الإدارة البالغ عددهم 207 خريجين و186 خريجاً من برنامج معلوماتية الإدارة، و 220 خريجاً من كلية العلوم التطبيقية و الفنون، و46 خريجاً من كلية الحقوق والدراسات القانونية، و24 خريجاً من كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، و13 خريجاً من برنامج التكنولوجيا الحيوية .

وبالنسبة لليوم الثانى غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر فقد خُصص لخريجى كليات الهندسة بالجامعة، حيث يتم الإحتفاء بتخرج 378 خريجاً من كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، و74 خريجاً من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، و152 خريجاً من كلية هندسة وعلوم المواد، و143 خريجاً من برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري ، و50 خريجاً من برنامج الهندسة المدنية.

مراسم حفل تخرج الجامعة الألمانية بالقاهرة

وتبدأ مراسم الحفل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بعزف السلامين الوطنيين المصري والألماني ، ومن ثم يقوم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية بإلقاء كلمة الإفتتاح الرسمية بالترحيب بالحضور، يعقبها كلمة للدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة ، بجانب دعوة عدد من الشخصيات الألمانية رفيعة المستوى للمشاركة في الإحتفالية بإلقاء كلمات في اليوم الأول وهم: ميشائيل مولر عضو في البرلمان الالماني أحد أبرز أعضاء البرلمان المعنيين بالتعليم و الثقافة، وديتر هالر سفير سابق لدولة المانيا و عمل بمناصب عدة في الخارجية الألمانية فهو دبلوماسي المانى عمل فى المستشارية الإتحادية (Bundeskanzleramt) وشارك في افتتاح الجامعة الألمانية بالقاهرة ال GUC في 2003 ، وستيفان كوفمان نائب بالبرلمان الألماني لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.