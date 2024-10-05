تسليم مشروع الصرف الصحى بميت البيضا فى المنوفية.. متى؟

لا تزال قرية ميت البيضا مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تعيش حلم الصرف الصحى، دون أن تدركه على أرض الواقع.

وسبق أن تأجل افتتاح المشروع عدة مرات، لأسباب بسيطة جدا، منها التصوير التليفزيونى لخط رئيسى قطر 700، الذى لم ينته حتى الآن.

وبصدر رحب، استقبلنا اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، فى مكتبه، واستقبلنا أيضاً المهندس محب منير سالم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة مختار إبراهيم المنفذة للمشروع، والمهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية. وجميعهم مشكورون، سعوا لإتمام المشروع الذى بدأ تنفيذه قبل 14 عاماً ولم يتم نهوه حتى الآن.

أسامة بيومى سالمان عضو حزب بالمنوفية

كما لا يعرف أحد، موقف محطة معالجة مياه الشرب فى ميت البيضا، التى تقف جامدة مجمدة، دون تسليم بتكلفة 10 ملايين جنيه.

نناتشد محافظ المنوفية الضغط على الشركات المعنية، حتى يبدأ تنفيذ الوصلات المنزلية فى مشروع الصرف الصحى، ومعرفة مصير محطة مياه الشرب، رحمة بالأهالى.

أسامة بيومى سالمان

عضو حزب بالمنوفية