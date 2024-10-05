أعمدة الكهرباء المهجورة خطر يهدد حياة المواطنين بفاو قبلى بدشنا

اشتكى أهالى منطقة الشق البحري بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا، من مشكلة أعمدة كهرباء الضغط العالي المهجورة، والتي أصبحت تشكل تهديداً لحياتهم دون أي فائدة من وجودها، بعد بتر نهايات الكابلات الكهربائية التي كانت تغذي القرية قبل تنفيذ مشروع "حياة كريمة" .

وذكر المتضررون من الأهالى، أن مشروع "حياة كريمة" وفر الكهرباء للقرية عبر أكشاك ومحولات، واصبحت أعمدة كهرباء الضغط العالي المربعة بلا فائدة وكابلات كهربائية، الا ان تلك الاعمدة ما زالت موجوده فيها كابلات كهرباء ومبتورة في نهاية الخط، ومتروكه اى الان وهو ما يزيد من خطر وقوع الحوادث، وهو ما دفع الأهالى إلى دفن الكابل المبتور بطريقة عشوائية لتفادي الخطر الذى كاد أن يتسبب في مأساة لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً، من أبناء القرية لولا لطف الله الذى أنقذ حياته.

يقول عريان أوغاريس احد المتضررين من أبناء منطقة الشق البحرى بفاو قبلى، أن "وجود أعمدة الكهرباء المهدورة يتسبب في إهدار مساحة زراعية تصل إلى أربعة قراريط من أصل 23 قيراطاً، تعود ملكيتها لـ14 شخصاً يعولون أسرهم".

وطالب أحمد البشاري، أحد المتضررين، وزير الكهرباء ومحافظ قنا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة الأعمدة المهجورة، محذراً من خطر وقوع كارثة تهدد أرواح الأبرياء.

وناشدهم بدعم المزارعين لاستعادة أراضيهم المهدرة، التي تحتلها أعمدة الكهرباء المربعة، مما يؤثر سلباً على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ويعيق قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة .. محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة …

وضع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء المحافظة، بمشاركه اللواء محمد عمران مدير أمن قنا، و العميد أ.ح محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، و تمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين قدموا أراوحهم فداءا للوطن، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب و عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي .

بدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية ( سلام الشهيد ) ، أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء الوطن، وما قدموه من تضحيات دفاعاً كرامه شعب مصر العظيم.

ومن جانبه قدم محافظ قنا أسمى آيات التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاريخية المجيدة ، والتي تؤكد عظمة مصر منذ فجر التاريخ وحتى وقتنا الحاضر ، كما قدم محافظ قنا، التهنئة لقواتنا المسلحة المصريه، وأهالي محافظة قنا، وجموع الشعب المصرى، مشيرا إلى أن هذه الذكرى الغالية ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين.

وأشار "عبد الحليم"، إلي أن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة تعتبر تجسيداً حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة على تحدى الصعاب وتحويل الانكسار إلى نصر فى ملحمة عسكرية وشعبية ستظل عالقة فى أذهان ووجدان الأجيال القادمة وشاهدة على عزة وصلابة معدن هذا الوطن الغالى.

وأضاف محافظ قنا، أن مصر تخوض الآن معركة حقيقية من أجل التنمية و البناء ظهرت ملامحها بشتي القطاعات مع ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسير بخطي مُتسارِعة من خلال سعي الدولة إلي إحداث تغيير جذري ونوعي في نمط الحياة اليومية للمواطنين بمختلف ربوع المحروسة من خلال تتفيذ العديد من المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، والتي تستهدف إحداث نهضة اجتماعيّة واقتصاديّة شاملة سيتحقق من خلالها وجهاً آخر للدولة المصرية خلال السنوات القادمة يضعها في مكانتها الحقيقية، ويزيد من مكانتها الإقليمية والدولية .