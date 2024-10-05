أزمة المواصلات أزلية فى مركز بسيون

يضم مركز بسيون أربع وحدات محلية كبرى وهى كتامة وصالحجر وقرانشوا وأبوحمر ويتبعها أكثر من 40 قرية وتوابعها من العزب والنجوع، وأن شريان الحياة لهم هو مركز بسيون باستثناء قرية كتامة، ولا يمكن لأى مواطن الذهاب إلى مدينة طنطا إلا من خلال بسيون.

وأصبحت أزمة المواصلات مستمرة طوال العام حتى مع نهاية العام الدراسى لكن تزداد سوءاً مع بداية العام الدراسى حيث يتجمع المئات على طول الطريق من الموقف الجديد حتى منطقة التنظيم من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة وهى رحلة الذهاب غلى طنطا للموظفين وطلاب الجامعات وتتجدد المعاناة مرة أخرى فى العودة من طنطا إلى بسيون من الساعة الثانية مساءً وحتى السادسة ليقوم السائقون باستغلال الركاب بزيادة الأجرة إلى جانب عدم الالتزام بعدد الركاب لتضاف أعباء جديدة على المواطنين.

محاسب محمد الشافعى رئيس لجنة الوفد ببسيون.

وكانت لجنة الوفد ببسيون وكذلك اللجنة العامة قد التقتا بالعديد من المسئولين السابقين والحاليين بمجلس المدينة للعمل على حل تلك الأزمة المتكررة، ووافق رئيس المجلس السابق على تخصيص عدد 2 مينى باص لنقل الطلاب إلى مجمع الكليات بسبرباى، واستمر الأمر أياما قليلة وتوقفت الأتوبيسات عن العمل دون مبرر. إلا أن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو تدخل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية لإنقاذ بسيون التى حرمت من السكة الحديد التى ألغيت منذ عشرات السنين ليصبح المركز الوحيد بالمحافظة المحروم من المواصلات العامة، وأن يتم تخصيص عدد من الأتوبيسات لمركز ومدينة بسيون، وأن يأخذ كل أتوبيس خط سير الأول بسيون سيبرباى طريق كتامة لنقل الطلاب والثانى بسيون طنطا طريق برما ليكون حلا سريعاً لإنقاذ المواطنين ومستقبل الطلاب.

إلى جانب أن تبحث الدولة عودة طريق السكة الحديد من جديد بعد أن تم الاعتداء على أرضه من قبل بعض المواطنين لتعود الحياة الى مركز ومدينة بسيون.

محاسب محمد الشافعى رئيس لجنة الوفد ببسيون.