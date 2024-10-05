منتخب مصر 2008 يواجه الكويت في افتتاح الدورة الودية

يفتتح منتخب مصر مواليد 2008، مبارياته في الدورة الودية بالإسكندرية بمواجهة الكويت في الرابعة عصر الاثنين المقبل.

وانطلق اليوم السبت ، المعسكر المغلق لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة الكابتن أحمد الكاس بالإسكندرية في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في المغرب نوفمبر المقبل.

يضم المعسكر 26 لاعبا هم ، عمر عبد العزيز وياسين حاتم وعمرو عادل في حراسة المرمي، نور أشرف وحمزة الدجوي وأدهم فريد ومحمد طارق ومهند الشامي وعمر العدوي وعمر ياسر ومحمد شحاتة وأنس رشدي وكريم جمعة وابراهيم النجعاوي وزياد أيوب وحمزة عبّد الكريم وبلال عطية ومحمد هاني ومحمد بنداري ومحمد جابر وحسن عماد وباسم مدحت وعلي بسيوني وعبدالرحمن أحمد وعمرو تامر وعبد العزيز الزغبي.

يقام المعسكر بداية من اليوم ويستمر حتي 13 أكتوبر الجاري ويتخلله دورة ودية بمشاركة منتخبات الكويت ومنتخبي روسيا 2007 و2008 بجانب منتخبي مصر مواليد 2008 و 2007.

وأسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما عن مواجهة منتخب مصر 2008 مع المغرب يوم 11 نوفمبر ، والجزائر يوم 14 من الشهر ذاته ، ثم تونس يوم 20 وأخيرا مع ليبيا يوم 23.

من جانبه ، تقدم وليد مهدي مدير المنتخب لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، ووليد العطار المدير التنفيذي علي دعم منتخب مصر 2008 ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة به ، وكذلك عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم علي استضافة المعسكر والفرق المشاركة حيث تقام المباريات علي ستاد الإسكندرية.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا اداريا ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، وحاتم رضا منسقا إعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.