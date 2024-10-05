3 ألغام فى كفر الدوار

تشهد مدينة كفر الدوار العديد من الأزمات التى يعانى منها الأهالى بشكل يومى، ومنها إنتشار الإشغالات فى جميع شوارع المدينة، بالإضافة إلى مافيا التوك توك الذى تحول إلى جحيم لا يطاق، وكذلك انتشار المواقف العشوائية داخل العديد من شوارع المدينة.

20 ألف توك توك تنهش الشوارع

يعانى أهالى كفر الدوار، من ظاهرة التوك توك و الذى يزيد على 20 ألفاً من تلك المركبة التى يقودها صبية صغار لا تتعدى أعمار معظمهم عن 15سنة،وينتشرون فى الشوارع بشكل عشوائى دون حسيب أو رقيب، وتشهد المدينة العديد من الحوادث اليومية بسبب التوك توك، فضلاً عن قيام هؤلاء الصبية بالعديد من السرقات، وبمعاكسة الفتيات والسيدات بألفاظ خارجة، لتأكدهم من عدم الملاحقة حيث لا يحملون أى لوحات معدنية، بالإضافة إلى فرض أجرة مرتفعة تصل إلى 30 جنيهاً لمسافات لا تتعدى 2 كيلومتر داخل المدينة، ومن يعترض يكون نصيبة الضرب المبرح وتلقى سيلاً من السباب.

أحمد هاشم - رئيس لجنة الوفد بمدينة كفر الدوار

فوضى الإشغالات

تعيش مدينة كفر الدوار مأساة حقيقية، أولها انتشار الإشغالات فى جميع شوارع المدينة، وسيطرة أصحاب المحلات التجارية على الأرصفة، بالإضافة إلى قيام الباعة الجائلين بإستغلال نهر الطريق وتحويله إلى أسواق عشوائية لبيع الملابس الجاهزة والإدوات المنزلية، ويجد المواطنون صعوبة شديدة فى السير بالشوارع وسط ممرات ضيقة بين السيارات، مما يعرض حياتهم إلى الخطر.

ربيع طايل - رئيس لجنة الوفد بمركز كفر الدوار،

المواقف العشوائية

توجد مشكلة خطيرة يعانى منها مواطنو مدينة كفر الدوار، وهى انتشار المواقف العشوائية فى العديد من الشوارع الهامة بالمدينة مثل شارع بور سعيد حيث توجد العيد من السيارات التى تقوم بتحميل الركاب إلى مناطق السناهرة ومعمل القزار، وكذلك شارع أحمد عرابى حيث توجد مواقف عشوائية لنقل الركاب إلى مناطق البيضا والعكريشة والعوايد، وقرى النشو والكريون طلمبات برسيق.

والمواقف العشوائية تسفر عن زحام شديد فى الشوارع، بالإضافة إلى المشاجرات العديدة بين السائقين بسبب أولوية تحميل الركاب.