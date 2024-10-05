15 من أبطال أكتوبر وحرب الاستنزاف يروون قصص النصر في نقابة الصحفيين

استضافت نقابة الصحفيين مساء الخميس الماضي أكثر من خمسة عشر بطلًا من أبطال الجيش المصري في حربي الاستنزاف، وحرب أكتوبر من مختلف الأسلحة، ومنهم اللواء صاعقة معتز الشرقاوي، واللواء بحري صالح حجازي، واللواء مدفعية محمد عبد القادر، واللواء دفاع جوي حسن إسماعيل، واللواء بحري محمود متولي، واللواء صاعقة مجدي شحاتة، والرائد صاعقة سمير نوح، وصائد الدبابات محروس رزق الله، وأسد المظلات ممدوح سرور، وعدد آخر من الأبطال.

حضر الأبطال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة على هامش معرض النقابة للكتاب، لمناقشة كتاب الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي "الطريق إلى أكتوبر".

وقرر الشافعي خلال هذه الندوة الحاشدة أن يحول أحداث كتابه "الطريق إلى أكتوبر" إلى حكايات حقيقية يرويها الأبطال، الذين شاركوا، فتحدث اللواء معتز عن معركة رأس العش، والإغارة على النقطة الحصينة في لسان بورتوفيق، وتحدث اللواء صالح حجازي، واللواء محمود متولي عن بطولات البحرية مثل تدمير المدمرة إيلات، ودخول ميناء إيلات وتدمير الحفار كينتنج، وتحدث اللواء محمد عبد القادر عن دور المدفعية في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وتحدث اللواء حسن إسماعيل عن حائط الصواريخ، واستمرت تلك الاحتفالية الحاشدة على مدى أربع ساعات ونصف وسط حشد كبير من الحضور.