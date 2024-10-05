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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على فولهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

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شاهد.. كوفاسيتش يقلب الطاولة على فولهام

تقدم أندرياس بيريرا لفولهام في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف التعادل لمانشستر سيتي اللاعب ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما نجح كوفاتشيتش في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي لتصبح النتيجة 2/1، وأحرز جيريمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، وقلق رودريجيو مونيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بنتيجة 3/2.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 17 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024/2025، بينما يتجمد رصيد فولهام عند النقطة 11 في المركز السادس.  

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

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