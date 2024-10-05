فقره بدنيه للاعبى الزمالك على هامش التدريبات

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.