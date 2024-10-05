مباحثات مصرية مع أمريكا والإمارات فى مجال النقل الجوى

فى ضوء اللقاءات المتعددة التى يعقدها وزير الطيران المدنى مع سفراء دول العالم لدى جمهورية مصر العربية لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز جهود التعاون فى مجال الطيران المدنى، استقبل الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى.. كما استقبل السفيرة مريم خليفة الكعبى، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مجال الطيران المدنى.

استقبل الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران، السفيرة الأمريكية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رحب وزير الطيران المدنى بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، مؤكدًا على قوة العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات، مشيدًا بالتعاون الفعال مع إدارة أمن النقل الأمريكى TSA وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) لجهودهما فى دعم مجال أمن الطيران، وكذلك فى مواجهة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير النظامية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب الاستفادة من خبراتهما المتقدمة فى مجال تطوير المنظومة الأمنية بالمطارات، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية فى مجالات تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات والبضائع على أعلى المستويات ووفقًا للمعايير الدولية المُطبقة فى هذا الشأن.. معربًا عن تطلع الوزارة وشركاتها التابعة إلى مزيد من أوجه التعاون وتقديم سُبل الدعم اللازم من الجانب الأمريكى، بما يسهم فى تطبيق أحدث التقنيات فى هذا المجال.

ومن جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدة بالتقدم الكبير الذى تشهده مصر فى مجال الطيران المدنى مؤكدة حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعم جهود مصر فى تطوير هذا القطاع الحيوى الهام، حيث اتفق الطرفان فى نهاية اللقاء على مواصلة الجهود التنسيقية والتعاون المشترك بما يُسهم فى تحقيق عوائد إيجابية للجانبين، ويعزز من مكانة صناعة الطيران المدنى المصرى على المستويين الإقليمى والعالمى.

سفيرة الإمارات بالقاهرة

واستقبل الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، السفيرة مريم خليفة الكعبى، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مجال الطيران المدنى.. وفى مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفيرة الإماراتية، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين الدولتين، لا سيما فى ضوء جهود التعاون المشترك من جانب حكومتى مصر والإمارات العربية المتحدة فى مختلف المجالات، والتى يأتى من بينها قطاع الطيران المدنى، والذى يسهم بدوره فى زيادة حجم الحركة الجوية بين البلدين، لافتًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك الاستثمارى الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة.

وخلال اللقاء تناول الجانبان استعراض أحدث المستجدات الخاصة بقطاع النقل الجوى، كما تمت مناقشة عدة موضوعات ذات الصلة والمرتبطة بمجالات التدريب وتبادل الخبرات فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، هذا إلى جانب دراسة سُبل تطوير أوجه التعاون المستقبلى فى هذا المجال، خاصة أن مصر تتمتع بإمكانيات وفرص استثمارية محفزة وواعدة تساهم فى دفع مزيد من الشراكات الفعالة لاسيما فى ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدنى المصرى من مشروعات تطوير فى مختلف المجالات.

ومن جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبى، عن سعادتها بهذا اللقاء الذى يؤكد على علاقات التعاون والتآخى الوطيدة التى تجمع البلدين، مشيدة بالتقدم الذى تشهده الدولة المصرية على كافة الأصعدة خلال الفترة الحالية، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة دعم الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، كما أشارت إلى تطلع بلادها لإقامة مزيد من علاقات التعاون خاصة فى مجال الطيران المدنى.