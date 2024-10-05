أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم عدداً من البرامج والأنشطة التوعوية

فى إطار المشاركة بمبادرة «بداية»

استكمالًا لمشاركة وزارة الطيران المدنى فى مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» من خلال التنسيق والتعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث قامت الأكاديمية بتنظيم عدة محاضرات تعريفية مجانية فى مجال الطيران المدنى تحت عنوان Aviation Field Awareness Seminar.

حيث استهدفت الأكاديمية فئات عمرية محددة تعزز من استفادة الشباب لبرامج المبادرة وقد شملت سن الشباب بدءًا من عمر 19 إلى 35 عاماً، حيث قد قام بإدارة المحاضرات نخبة من كبار محاضرى الأكاديمية المتخصصين لشرح مفهوم «مبادرة بداية جديدة لبناء الأنسان» والتعريف بأهدافها من أجل تنمية الوعى لدى الشباب بمختلف أنشطة الطيران المدنى.. «صناعة الطيران»، كما تناولت أيضًا كيفية دخول سوق العمل الخاص بهذا المجال.

وقام المحاضرون باستعراض كافة الأنشطة فى مجال الطيران المدنى، حيث تم توضيح المزايا والفرص التوظيفية المتاحة فى هذا المجال الحيوى، فضلا عن الاهتمام بتعريف الشباب بماهية الشهادات ومجالاتها والبرامج التدريبية المقدمة، والتى جاءت على النحو التالى:- محاضرة تعريفية فى مجال تدريب الطيران ومراحل تدريب أطقم الطيارين والضيافة الجوية.

- محاضرة تعريفية فى مجال خدمات الركاب والأمتعة.

- محاضرة تعريفية حول مجال الخدمات اللوجيستية والشحن الجوى.

- محاضرة تعريفية فى مجال أمن الطيران، والأسواق الحرة. والخدمات الجوية.

- محاضرة تعريفية حول أهمية صيانة الطائرات وعمليات فحص الطائرات بطرازاتها المختلفة.. وفى نهاية الفعاليات أبدى المتدربون إعجابهم بما تم تقديمه لهم من معلومات قيمة فى مجال الطيران ساهمت فى تعريفهم بالمجالات التى يرغب كل منهم الالتحاق بها مما يساعد فى تحديد ملامح مستقبلهم المهنى، كما تم تسليم شهادات تقدير لهم فى ضوء مشاركتهم الفعالة والتى وجدت تفاعلا كبيرًا من جانب الكثير من الشباب المهتمين بمجال صناعة النقل الجوى.