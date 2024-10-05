جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الطاهرة

نظمت جامعة الزقازيق، اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر، قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الطاهرة بمركز الزقازيق، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومديريتي الصحة والطب البيطري بالمحافظة.

رافق القافلة التي نظمت في ضوء مبادرة المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ أطباء وأساتذة بكلية الطب البشري برعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار وزير التعليم العالى للسياسات الصحية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على 883 حالة في العديد من التخصصات الطبية هى ( باطنة، ومتوطنة، وقلب وصدر، وعظام، وروماتيزم، وجلدية، وأطفال، وأورام، وطب الأسرة )، وتم تحويل 54 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق ، كما قام طلاب كليه الطب البشري بعمل استبيان عن آراء الجهات المستفيدة من القوافل الطبية.

أشاد الدكتور خالد الدرندلي، بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة»، مؤكدًا أن الجامعة تواصل جهودها في دعم القرى والمناطق الريفية من خلال إرسال قوافل تنموية شاملة تضم تخصصات متعددة لتحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى ما قدمته القافلة من برامج وندوات توعوية في عدة مجالات استفاد منها 125 مواطن من أهالى القرية، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الزيادة السكانية وأثرها على الصحة الإنجابية والصحة العامة، كما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط، وبلغ عدد المستفيدين منها 174 حالة، وتم توجيه المرضى للعيادات المخصصة لهم .

وذكرت الدكتورة جيهان يسري، أن كلية التربية النوعية قسم الاقتصاد المنزلي عقدت ندوة عن العادات الخاطئة في التغذية، والتغذية السليمة لمريض السكر، كما عقد أساتذة من كلية الحقوق ندوة توعوية عن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى عقد ندوة أخرى عن العنف الأسري وأسبابه.

وقامت كلية الصيدلة بالتعاون مع صيدلية المستشفيات الجامعية بصرف الأدوية اللازمة بالمجان وتحديد مواعيد أخذ الجرعات .

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن سيارة تنظيم الأسرة قامت بالكشف على سيدات القرية وصرف العلاج لهم بالمجان، حيث بلغ عدد الحالات 55 حالة، وقام أساتذة كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ندوة عن الطرق الصحيحة لصناعة الجبن الدمياطي والجبن القريش، بالإضافة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات ، وبلع عدد الحالات 65 حالة".

يشار إلى أن أعمال القافلة نظمت من خلال محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.