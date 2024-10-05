وزير الخارجية اليوناني: المسلمين هنا جزء لا يتجزأ من الهوية اليونانية

أشاد وزير الدفاع نيكوس دندياس بالأقلية المسلمة المحلية في مدينة تراقيا باليونان، قائلاً إنهم "جزء لا يتجزأ من الهوية اليونانية لتراقيا"، وقد أدلى بتعليقاته خلال زيارة إلى زانثي لإحياء الذكرى السنوية الخامسة بعد المائة لتحرير المدينة.

نقلا عن صحيفة ( ekathimerini) اليونانية فقد أكد دندياس التزام اليونان بمجتمع موحد وأعرب عن ثقته في أن تراقيا ستستمر في الازدهار ولعب دور حاسم في المنطقة، وخلال الاحتفالات، وضع دندياس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للمدينة وحضر عرضًا عسكريًا يضم طلابًا ومنظمات ثقافية.

وحضر الحدث كبار الشخصيات، بما في ذلك نواب زانثي والأسقف المحلي والقادة العسكريون. وفي كلمته، أعرب دندياس عن فخره بكونه جزءًا من الذكرى السنوية، مؤكدًا أن مثل هذه الاحتفالات لا تخدم فقط تكريم الماضي ولكن أيضًا لإلهام الأجيال القادمة، كما سلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتراقيا كحلقة وصل حيوية بين شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا.

الإسلام في اليونان

والجدير بالذكر أن المُسلمين في اليونان يبلغ عددهم بين 98,000-140,000 (0.9%-1.2%) لكن هناك من يقول أن عددهم أكثر من ذلك، ويرجع تاريخ الإسلام في اليونان إلى مرحلة تاريخية متقدمة، تعود بالتحديد إلى أوائل القرن الثالث الهجري.

الإسلام في تراقيا

ويبلغ عدد المساجد في تراقيا حوالي 300 مسجد ويوجد في مدينة كوس مسجدان، وفي رودوس مسجد واحد، لكن لا يتوفر لمسلمي العاصمة البالغ عددهم نحو 150 ألف فرد أي مسجد، وبهذا تكون أثينا هي العاصمة الوحيدة في دول المجموعة الأوروبية التي لا تحتوي على مساجد، بل يوجد في أثينا قرابة 130 مكانا للصلاة هي عبارة عن مساجد متنقلة في المحلات التجارية والأدوار السفلى ومواقف السيارات داخل البنايات ومعظمها أماكن ضيقة وبلا تهوية في الأغلب أو مجرد غرف في مخازن.

وبعد جهود كبيرة، بذلها المسلمون في اليونان، حددت الحكومة اليونانية في عام 2001 موقع المشروع الذي سوف ينشأ عليه أول مسجد ومركز ثقافي إسلامي في أثينا وبالتحديد في ضاحية «بيانيا Peania» الواقعة على بعد 15 كيلو متراً غرب العاصمة بالقرب من مطار أثينا الدولي وعلى مساحة 35 فداناً أي ما يعادل 33949 متراً مربعاً.