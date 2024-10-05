لـ14 ديسمبر.. تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل لحضور الدفاع.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

كما حققت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، العديد من النجاحات، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها ضبط 3 قضايا في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية، و3048 مخالفة مرورية متنوعة، و49 قضية في مجال الأمن.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 278 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج عن أعمال الدجل والسحر.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بمحافظة الأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل) وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ، والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال الفيديو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.