27 أكتوبر .. أولى جلسات محاكمة المطرب سعد الصغير

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، تحديد جلسة 27 أكتوبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير لاتهامه بتعاطي المخدرات، أمام الدائرة 19 شمال برئاسة المستشار ناجي الحايس.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر - أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم.

وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي