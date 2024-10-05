السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الروسي: أغلب الأسلحة المضبوطة في أوغليدار مُصنعة في الولايات المتحدة

دبابات الجيش الروسي
دبابات الجيش الروسي

أكتشف الجيش الروسي في أوغليدار المحررة على أسلحة من الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وتركيا وبولندا في المواقع التي هربت منها قوات نظام كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال تحرير أوغليدار "ضبط الجيش الروسي قذائف هاون بولندية وقاذفات قنابل آلية تركية وأمريكية وأسلحة أخرى".

وأكد أفراد الجيش الروسي أنه "تجري حاليا عملية تطهير وإزالة الألغام من المباني السكنية في أوغليدار".

وأعلنت الدفاع الروسية يوم الخميس الماضي أن وحداتها حررت مدينة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية من قبضة قوات كييف.

 

هذا وقال موقع "سترانا" الأوكراني إن قائد الكتيبة 86 من لواء الدفاع الإقليمي 123 الأوكراني إيغور غريب انتحر بعد هروب جنوده من مدينة أوغليدار في دونيتسك التي حررها الجيش الروسي.

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