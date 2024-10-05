محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن ونوابهم

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن وقام بتصعيد عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء الي رؤساء مراكز ومدن.



حيث تضمنت الحركه ندب كل من:-

آمال بركات من العمل رئيس مركز ومدينة دكرنس الي العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل.

غاده الحمادي من العمل رئيس مركز ومدينة المنصوره إلي العمل رئيس مركز ومدينة بلقاس.

رحاب المزين من العمل رئيس مدينة محلة مدينة الي العمل رئيس مركز ومدينة المنصورة.

محمد عبدالباقي من العمل رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل رئيس مركز ومدينة أجا.

صبري سليمان من العمل رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيس مدينة الكردي.

عمرو عبدالعاطي من العمل رئيس مركز ومدينة بلقاس للعمل رئيس مدينة جمصه.

عادل برغش من العمل رئيس مدينة جمصه للعمل رئيس مركز ومدينة الجماليه.

هاني سليمان من العمل رئيس مركز ومدينة الجماليه للعمل رئيس مركز ومدينة دكرنس.

محمود ضياء الدين من العمل رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل رئيس مركز ومدينة شربين.

ابراهيم شبكه من العمل رئيس مركز ومدينة شربين للعمل رئيس مركز ومدينة نبروه.

محمد عوض الدسوقي من العمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل رئيس مركز ومدينة منية النصر.

وائل حامد الدسوقي من العمل نائب رئيس حي شرق المنصوره للعمل رئيس مدينة محلة دمنة.

محمد حسن مجد من العمل نائب رئيس محلة دمنة للعمل نائب رئيس حي شرق المنصورة.

وائل عابد من العمل نائب رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد للعمل نائب رئيس حي غرب المنصورة.

أحمد محمد ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا.

هانم ابوالعز من العمل نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائب رئيس حي شرق المنصورة.

هبه محمود حسن من العمل نائب رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل بالشبكه الوطنيه للديوان العام.

مديحه محمود صالح من العمل نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل بالشبكه الوطنيه بالديوان العام.



كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كلا من:-

رابحة عمر دياب من العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسليل وندبها للعمل بالديوان العام.

أميمة أحمد السعيد من العمل رئيس مدينة الكردي وندبها للعمل بالديوان العام.



وأكد اللواء " مرزوق " علي أن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين.

كما أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا تحقيقاً لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.



وأشار " المحافظ " إلي أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.



ووجه اللواء " مرزوق " بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، وضبط الأسواق، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والعمل علي انهاء ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية.