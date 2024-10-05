التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين السيتي وفولهام

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

وكانت مواجهة مانشستر سيتي أمام فولهام، قد انطلقت في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد".

تقدم فولهام في المباراة من خلال اللاعب أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، بينما أدرك التعادل لمانشستر سيتي اللاعب ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفي لكل فريق.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

فيما جاء على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، كل من:

كارسون، أورتيجا، جون ستونز، كايل ووكر، ميكاتي، ماتيوس نونيز، جيريمي دوكو، سافينهو.

يذكر أن مانشستر سيتي دخل هذه المباراة وهو في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز السادس برصيد 11 نقطة.