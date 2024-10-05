وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يوم 5 أكتوبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.

أكد الوزير د. عبد العاطى على الدور الهام الذى يقوم به البرلمان المصرى ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة بما يتسق مع نص الدستور المصرى فيما يتعلق بالحقوق والحريات. كما أشار السيد وزير الخارجية إلى الأهمية التي يوليها للحوار والتشاور بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمتابعة التنفيذ الأمثل والفعال للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها، وكذا الإعداد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والمقرر عقدها في جنيف في يناير القادم.