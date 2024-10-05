منطقة سوهاج الأزهرية تشارك بجناح الأزهر في معرض ذاكرة أكتوبر

شاركت منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، في جناح الأزهر بمعرض «ذاكرة أكتوبر» الذي افتتحه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وينظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في مشاركته الثالثة تواليا بالمعرض السنوي السابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر» الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية، والذي تستمر فعالياته حتى اليوم السبت، ببانوراما حرب أكتوبر.



وقد شارك من منطقة سوهاج الأزهرية إبراهيم أبو السعود، معلم التربية الفنية؛ حيث شارك بإنتاج أعمال فنية عن حرب أكتوبر المجيدة، وقد تم تكريمه من قِبل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.



يذكر أن الأزهر الشريف يشارك بقرابة ١٠٠ لوحة فنية؛ تبرز تضحيات قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر، لتعريف النشء والأجيال الحالية بأهم أبطال قواتنا المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر.



وفي سياق متصل نظمت منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، إحتفالية كبرى بمناسبة الذكرى (51) لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة بحضور فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية بمنطقة سوهاج الأزهرية والقمص كيرلس فهيم، ممثل الكنيسة بسوهاج والدكتورة أمل الطاهر، مدير إذاعة جنوب الصعيد ولفيف من القيادات ومديري الإدارات والطلاب والطالبات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " بداية" بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء وتدعيم الثوابت الوطنية لدى الطلاب والطالبات.



افتتحت الاحتفالية التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها آيات من الذكر الحكيم للقارئ حاتم الحرزاوي، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات وكلمات الحضور والأناشيد الوطنية.



وخلال كلمته نقل الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية للحضور تحيات فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس المنطقة، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلابه والتي تتوافق مع أهداف المبادرة الرئاسية " بداية" وتذكر الأجيال بتضحيات رجال الوطن البواسل في الدفاع عن أراضيه فهي رمز للعزة والكرامة ومدعاة للفخر على مر العصور.



من جانبه أعرب القمص كيرلس فهيم، ممثل الكنيسة عن سعادته واعتزازه بمشاركة الأزهر بسوهاج احتفالاته ولا سيما مثل هذه الاحتفالات التي يفخر بها المصريين كافة وتعزز من قيم المواطنة والوحدة الوطنية .



كما ألقت الدكتورة أمل الطاهر، مدير مكتب إذاعة جنوب الصعيد بسوهاج الضوء على دور الإذاعة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة، معربة عن سعادتها بمشاركة الأزهر بسوهاج احتفاله بهذه الذكرى الوطنية.