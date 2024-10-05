قبول جامعة سوهاج في الدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر"

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن قبول الجامعة في الدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعاون الدولي، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال اتفاقية تعاون مدتها تسع سنوات، وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاع الحكومي وغير الحكومي، الجامعات المصرية والأهلية، والمراكز البحثية من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال بناء قوة عاملة أكثر شمولاً وقدرة ومهارة تعمل على دعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، الصحة، الرقمنة وأهداف المناخ.

وأشار الدكتور حسان النعماني إلى أن برنامج "رواد وعلماء مصر" يقدم منحًا دراسية لتعزيز التنوع والمساواة والشمول، مع التركيز بشكل خاص على التمثيل الجغرافي، وإدماج المراة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات التي لا يمثلون فيها تمثيلاً جيداً الآن.



وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم إطلاق "نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع العام، والذي يعتبر مكونًا أساسياً للإنضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، الجامعات الحكومية والأهلية ومراكز البحث العلمي.



حالة من الفرحة والسعادة غمرت مئات الأطفال من حفظة القرآن الكريم بمدرسة تحفيظ القران الكريم بالصلعا، خلال تكريمهم في حفل بهيج نظمته جامعة سوهاج، حيث كرم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عدد كبير من حفظة القرآن الكريم من أطفال وفتيات والذي تجاوز عددهم ٢٠٠٠، منهم من أتم حفظ كتاب الله و بينهم أطفال من ذوى الاعاقة البصرية وأطفال لم يتجاوز عمرها ٤ سنوات.



وقال النعماني "ان ماشهدته من روعة الاداء للأطفال شىء يقشعر له الأبدان من جمال التلاوة، ويدعو للفخر بأطفال المستقبل وخاصة أن الحفظة فى أعمار صغيرة وحفظ كتاب الله بتجويد وترتيل وأحكام غايه في الصعوبة"، مشيداً برواد العمل الخيري بالمدرسة وما يبذلوه من مجهودات التي تصب في مصلحة أبناء القرية التي أيدها الله بحفظ القرآن، داعياً بالاستمرار في هذا العمل المبارك بقوله (صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).



وأكد رئيس الجامعة على ان الجامعة تسعي لتنفيذ الاهداف الاجتماعية و التنمية البشرية التي تسعي لتحقيقها المبادرة الرئاسية "بداية"، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والانشطة التي تستهدف كافة الفئات العمرية، مؤكداً علي ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات الاجتماعية والخيرية لتنظيم هذه الزيارات وتكريم مثل هولاء الأطفال المبدعين، و تشجيعهم على الجهد للتعلم و حفظ القرآن الكريم فى مرحلة الصغر، معرباً عن فخره وسعادته بوجود أطفال من ذوي الاعاقة البصرية داخل المدرسة والذين يحضرواً يومياً من منزلهم لحفظ القرآن، الي جانب الاطفال الذين لم يتجاوز اعمارهم ٤ سنوات.