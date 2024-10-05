هاني شنودة: عايش لوحدي مع البيانو ومبدورش على حد

كشف الموسيقار القدير هاني شنودة أنه يعيش حاليًا في منزله بمفرده مع البيانو الخاص به، رافضًا أن يتواجد معه أي أحد حتى زوجته وأولاده.

وأوضح هاني شنودة خلال لقائه ببرنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية تن، أنه منذ أن أتم عامه الـ60 اتفق مع زوجته أن تذهب لتعيش مع ابنتهما؛ لأنها كانت أنجبت حديثًا أيضًا، وأخبرها أن تتركه بمفرده.

وأضاف هاني شنودة: "قولتلها سيبيني مع حالي والبيانو والموسيقى؛ لأني في العمر ده معدش في حاجة ممكن أقدمها لأي حد وأعتقد بأن وجود أي حد في حياتي من الممكن أن يعطلني أو يزعجني".

وتابع: "أنا مبدورش على حد لكن بلاقي ناس مطربين شباب يجولي فأعمل معاهم أغاني وموسيقى وبعد كده يبقوا نجوم، ولو الناس حست إني اختفيت فيبقى مفيش حد جالي"، مشيرًا إلى أنه بمجرد أن يأتيه أي أحد ليعمل معه فيعتبر هذا الأمر نصف النجاح، ولكن إذا فكر أن يذهب هو إلى أحد ليعمل فيعتبر هذا نصف الفشل.