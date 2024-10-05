السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أمل الحناوي: العالم يحبس أنفاسه ترقبًا من اندلاع حرب إقليمية

الإعلامية أمل الحناوي
الإعلامية أمل الحناوي

تحدثت الإعلامية أمل الحناوي، عن اتساع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن العالم يحبس أنفاسه ترقبًا وتخوفًا من اندلاع حرب إقليمية شاملة في منطقة الشرق الأوسط جراء استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، مضيفاً:"الشرق الأوسط بات حزينًا يتيمًا خاليًا من النبض والفرح والحياة بل تحول الشرق الأوسط إلى شرخ في جبين الإقليم الجريح".

 

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاصر لبنان اليوم بالطائرات والصواريخ وتجسم على صدر غزة حيث لا نفس ولا صوت والأوجاع في المنطقة تزداد يومًا تلو الآخر بسبب الجحيم، الذي أشعله رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل عام بعدوانه الغاشم المستمر على قطاع غزة الصامد.

 

وشددت على أنه مع دخول إيران على الخط المباشر للمعركة المحتدمة بات الجميع مترقبًا للرد الإسرائيلي وسط رعب من سقوط الإقليم في هوية الرد والرد على الرد،  بما ينبئ بحرب شاملة قد تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة وتطول ألسنتها الكرة الأرضية في مشهد لم تره الأرض منذ أربعينيات القرن الماضي.

 

وتابعت أمل الحناوي، :"حينما اندلعت الحرب العالمية الثانية ووضعت القوانين الدولية لحفظ السلم والأمن الدولي، وتلك القوانين تخرقها إسرائيل دائمًا وكأنها فوق النظام العالمي".

مواد متعلقة

سفير مصر ببيروت: وصول طائرات محملة بالمساعدات للبنان خلال الأيام المقبلة

حصد الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية إرضاءً للاعبين.. ناقد رياضي يوضح (فيديو)

"لايف كوتش" عن الزوجة الثانية: حق مكتسب للزوج.. ولابد أنا يعدل بينها وبين الأولى

جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل ضابط كوماندوز بمعارك حزب الله في لبنان

وزير الاقتصاد اللبناني: نتلقى من المنظمات الدولية المساعدات اللازمة لإيواء النازحين

فصائل عراقية: قصفنا 3 أهداف إسرائيلية شمال الأراضي المحتلة بالطائرات المسيرة

الحكومة: تصاعد الأحداث بالأمس ينذر بمنعطف خطير

أستاذ التخطيط العمراني: وجود المسكن لجميع الطبقات على أجندة القيادة السياسية
الجريدة الورقية