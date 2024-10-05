أمل الحناوي: العالم يحبس أنفاسه ترقبًا من اندلاع حرب إقليمية

تحدثت الإعلامية أمل الحناوي، عن اتساع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن العالم يحبس أنفاسه ترقبًا وتخوفًا من اندلاع حرب إقليمية شاملة في منطقة الشرق الأوسط جراء استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، مضيفاً:"الشرق الأوسط بات حزينًا يتيمًا خاليًا من النبض والفرح والحياة بل تحول الشرق الأوسط إلى شرخ في جبين الإقليم الجريح".

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاصر لبنان اليوم بالطائرات والصواريخ وتجسم على صدر غزة حيث لا نفس ولا صوت والأوجاع في المنطقة تزداد يومًا تلو الآخر بسبب الجحيم، الذي أشعله رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل عام بعدوانه الغاشم المستمر على قطاع غزة الصامد.

وشددت على أنه مع دخول إيران على الخط المباشر للمعركة المحتدمة بات الجميع مترقبًا للرد الإسرائيلي وسط رعب من سقوط الإقليم في هوية الرد والرد على الرد، بما ينبئ بحرب شاملة قد تقضي على الأخضر واليابس في المنطقة وتطول ألسنتها الكرة الأرضية في مشهد لم تره الأرض منذ أربعينيات القرن الماضي.

وتابعت أمل الحناوي، :"حينما اندلعت الحرب العالمية الثانية ووضعت القوانين الدولية لحفظ السلم والأمن الدولي، وتلك القوانين تخرقها إسرائيل دائمًا وكأنها فوق النظام العالمي".