إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمصرف بالفيوم

أصيب شخصان بالفيوم في حادث إنقلاب سيارة سوزوكي في مصرف مياه، بطريق قرية الروضة بمركز طامية وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بمصرف بطريق قرية الروضة بمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، ورفع السيارة من المصرف وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر



وفى حادث سابق أمس أصيبت 5 سيدات بالفيوم بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بطريق الفيوم سنورس الزراعي، أمام قرية عبد العظيم، ونُقلت المصابات الـ 5 إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بطريق الفيوم سنورس الزراعي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب دراجه ناريه " تروسكل " محمل 5 بائعات سمك، كانوا في طريقهم إلى السوق، وتم نقلهن الي قسم الاستقبال بمستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابات في الحادث كانا في طريقهم إلى السوق لعملهن في بيع الأسماك ، ويقمن في قرية عبد العظيم بدائرة قسم شرطة سنورس، وهم لوحظ عبد العزيز - 53 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكريمه عاشور - 50 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وكيداهم عبد الغفار - 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وعزيزة حسين - 49 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، ولطيفه مهران - 50 سنة ، ومصابة بسحجات وكدمات وتجمع دموي بالوجه.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.