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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

انطلاق سلسلة حفلات "الموسيقى الغنائية" بالأوبرا.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، والذي يأتي  كانطلاقة أولى لسلسلة حفلات بعنوان (الموسيقى الغنائية ) خلال الموسم الفني الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ٥ أكتوبر على المسرح الكبير، فى إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الفنون الراقية.

وبمشاركة الصوليستات عازف البيانو محمود البطران، السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير  بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب مايا چيفنيريا.

يتضمن برنامج الحفل كونشرتو رقم ١ للبيانو و الأوركسترا لبيتر إليتش تشايكوفسكي وكارمينا بورانا (في الربيع، في الحانة ومحكمة الحب ) لكارل أورف.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني، تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم.

وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم الكثير من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.

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