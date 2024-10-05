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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سام مرسي على رأس تشكيل إيبسويتش أمام وست هام

إيبسويتش تاون
إيبسويتش تاون

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش يونايتد بقيادة كيران ماكينا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتواجد الدولي المصري سامي مرسي في التشكيل الأساسي لـ إيبسويتش تاون، حيث أصبح من العناصر المهمة في تشكيلة كيران ماكينا.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام وست هام

حراسة المرمى: موريش.

خط الدفاع: بين جونسون، دارا أوشيه، جاكوب جريافيسن ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كالفين فيليبس، جاك كلارك، أوماري هوتشينسون، ويس بيرنس.

الهجوم: ليام ديلاب.

جدير بالذكر أن إيبسويتش تاون تلقى الخسارة في مباراتين وتعادل 4 خلال أول 6 مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 23 عامًا، ولا يزال يبحث عن الانتصار الأول لزملاء سام مرسي.

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