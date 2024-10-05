السبت 05 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إصابة مباشرة وقاتلة.. لحظة استهداف حزب الله لقوة إسرائيلية راجلة (فيديو)

إصابة مباشرة للقوة
إصابة مباشرة للقوة الإسرائيلية

عرضت قناة الرابعة العراقية، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مقاتلو حزب الله لقوة إسرائيلية راجلة في جنوب لبنان.

وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التسلل إلى لبنان منذ حوالي ٥ أيام لكنها تقابل بقوة نيرانية وتكتيك مرتفع المستوى من قبل مقاتلو حزب الله ما كلفهم العديد من الأرواح.

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ويظهر من الفيديو سير جنود الاحتلال في ممر ضيق بين الأودية الخضراء التي يتميز بها جنوب لبنان، وذلك في مجموعة تترواح ما بين ٢٠ إلى ٣٠ جنديا.

ويلاحظ اطمئنان الجنود وجهلهم بالخطر الذي يحيق بهم، لكن فاجئهم صاروخ أصابهم في المنتصف وبقوة تفجيرية كبيرة.

شاهد الفيديو بالضغط هنا..

وبعد إعلان إسرائيل أن 8 من جنودها قتلوا في معارك بعد توغل قواتها إلى داخل الأراضي اللبنانية، الأربعاء، كشفت تقارير صحفية تفاصيل أخرى عن مقتلهم في معارك مع حزب الله.

وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأفدح على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله.

والأربعاء قال حزب الله إن مقاتليه اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في لبنان، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة المدعومة من إيران عن وقوع اشتباكات برية، منذ بدأت إسرائيل التوغل عبر الحدود.

 

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