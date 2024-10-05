وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب في 15 محافظة

تلقت وزارة العمل، طلبات من 96 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4774 وظيفة جديدة، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وقالت إن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وتتوفر فرص العمل في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، وأسيوط.

والتخصصات المطلوبة هي:- أخصائي تسويق، ومسؤول ائتمان، ومحاسبين، ومسؤول شؤون إدارية، وأخصائى hs5، ومدير مالي، ومدير تسويق عقاري، ومدرسين، وأخصائي نظم معلومات، ومشرف تنجيد، و ليدي جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف حلواني، وكيميائي، وأخصائي تمريض، وأخصائي مشتريات، وصيدلي، ومساعد صيدلي، ومدخل بيانات، وبائعين، ومساعد شيف، ومقدم طلبات، واخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة، ومهندس استشارات وتركيبات معدنية، ومهندس سنيور مكتب تنفيذي، ومشرفة أدوار، ومشرفة باص، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولي وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم فرص العمل، مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل محمد جبران، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.