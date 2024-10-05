مهرجان الإسكندرية السينمائي يبهر ضيوفه بجولة تاريخية

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، جولة سياحية مميزة لضيوف المهرجان من 26 دولة حول العالم، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير لدورته الأربعين.

تضمنت الجولة زيارة مكتبة الإسكندرية، التي تعد من أبرز المعالم الثقافية والحضارية في مصر والعالم، حيث تعرف ضيوف المهرجان على العديد من الأقسام المميزة بالمكتبة، بدءًا من قاعة القراءة والاطلاع الرئيسية، مرورًا بمطبعة بولاق التاريخية وكسوة الكعبة المشرفة، وصولًا إلى القطاعات الفنية والمعارض الأثرية مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما شاهدوا عرض البانوراما الحضارية، الذي قدم نظرة شاملة لتاريخ الحضارات المصرية.

وفي ختام الجولة، أشاد الفنانون وضيوف المهرجان بما تحتويه مكتبة الإسكندرية من كنوز ثقافية ومعروضات فريدة، إضافة إلى الدوريات والمراجع والمشاريع الرقمية التي تقدمها بصورة عصرية تسهم في إثراء الزوار والباحثين، مما يجعل المكتبة مركزًا حيويًا للإشعاع الثقافي على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ورئيس المهرجان، أن الهدف من الجولة هو تسليط الضوء على الحضارة المصرية العريقة وتاريخها، وخصوصًا أن الإسكندرية مدينة زاخرة بالمتاحف والمعالم التي تشهد على غناها الثقافي، مضيفا أن الضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم، والذين يتابعهم الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون لهم دور كبير في الترويج للسياحة في مصر من خلال مشاركتهم لتجاربهم وصورهم من المكتبة ومعالم المدينة.