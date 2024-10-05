"الكوربيه " تكشف أسباب أفضلية المستثمر الاستراتيجي على الأموال الساخنة

تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله االعديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.

تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة عزت بطران رئيس قطاع الاستثمار بشركة فرص المصرية للاستثمار:

يتضمن الحوار التركيز على المستثمر الاستراتيجي أقل ضررا من الأموال الساخنة

تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار ... الرقابة المالية تبحث مع شركات سوق رأس المال تطوير البرامج التدريبية ...حيث يبدأ معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من اللقاءات مع مسئولي ومديري التدريب بالشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة على أن يبدأ اللقاء الأول مع مسئولي الشركات العاملة في سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.

يهدف اللقاء إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية للمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك التعرف على تقييمهم للدورات التدريبية المقدمة من خلال المعهد والإجراءات الإدارية الخاصة بالاشتراك في تلك الدورات وذلك بهدف تطوير الخدمات والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد.

يأتي اللقاء استكمالاً للاستراتيجية التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاتها التابعة خلال الفترة السابقة بشأن التواصل والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المشاركة في بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.

يعد معهد الخدمات المالية أحد الجهات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية والذي يهدف إلى تطوير وتنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير البرامج التدريبية التي تهدف إلى ترسيخ قواعد العمل المهني السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي وكذلك نشر الثقافة المالية والتوعية بأهمية الخدمات المالية غير المصرفية من خلال ورش العمل، والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة في ذات المجال

تناولت الحلقة أيضا .. اتحاد الأوراق المالية يسعي لحسم مصير ضريبة البورصة بالإلغاء..حيث يعكف الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان خلال الفترة القادمة على حسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لمحاولة إلغائها، كونها من المعوقات التي تواجه نمو سوق الأوراق المالية بالسوق المحلي من حيث زيادة عدد المتعاملين أو ارتفاع قيم التداولات.

عقد الاتحاد المصري للأوراق المالية مؤخرا اجتماعا مع شركات السمسرة العاملة في سوق الأوراق المالية، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.

كما استمع الاتحاد إلى الأزمات التي تعانيها شركات السمسرة، ومنها أزمة 24 شركة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية ، حيث اقترح البعض مطالبة الرقابة المالية بمد مهلة عاما للشركات حتي تتمكن من توفيق أوضاعها، فيما اقترح أخرين السماح والابقاء لهم على آلية التداول في ذات الجلسة، ونشاط "T+1"، دون رفع الحد الأدني لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة في مزاولة الشراء بالهامش .

كما شملت المناقشات 5 مطالب رئيسية من ضمنها المطالبة أن يكون الاختبارات المقررة للوظائف الرئيسية في شركات السمسرة كل 5 او7 سنوات، وليس 3 سنوات كما الزمت الرقابة المالية الشركات بهذه المدة، بالإضافة إلى دور الاتحاد في عملية التدريب والبرامج التعليمية، وكذلك انضمام عضو من الاتحاد إلى لجنة التظلمات بالرقابة المالية، لتحقيق التوازن في اللجنة عند دراسة تظلمات شركات السمسرة ضد إجراءات الرقابة المالية حيالهم.

كما تتناول الحلقة أيضا .... نعيم للوساطة في الأوراق المالية تحصل على رخصة شهادات الانبعاثات الكربونية

تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الرقابة المالية للتوسع في المنتجات المالية، لتنوع مجالات الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي، واستكمالا لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي ومواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية...حصلت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية على رخصة مزاولة نشاط تنفيذ وتداول شهادات الانبعاثات الكربونية.

قال أسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم أنه تم توقيع عقود مع شركة تسويات للقيام بعملية التسوية.

أضاف "جمال" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن نعيم تعكف على رسم استراتيجية شاملة وكاملة في هذا النشاط تعتمد على التواصل مع الشركات المصدرة للشهادات، حتي تتمكن من تنفيذ وتداول الشهادات.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، في وقت سابق القرار رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التنظيمية لإطلاق هذا السوق لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية.

نص القرار رقم 1732 لسنة 2024، على أن شركات السمسرة في الأوراق المالية والراغبة في الحصول المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وكذلك ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم بطلب الموافقة للهيئة.

كما رصدت الحلقة ..... مفاوضات "إيجل للاستشارات" مع شركة سعودية لتأسيس كيان في الاستشارات المالية...حيث تجرى شركة إيجل للاستشارات المالية برئاسة الدكتور ياسر عمارة مفاوضات مبدئية مع أحد الشركات الكبرى السعودية العاملة في مجال الاستشارات المالية للاندماج، وذلك بهدف تأسيس كيان كبير.

قال د."عمارة" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، وذلك بهدف تكوين مجموعة متخصصة في الاستشارات المالية.

أضاف "عمارة" أن مفاوضات الاندماج مع الشريك السعودي بهدف العمل على تقديم خدمات واستشارات مالية أكثر تطورا، تقوم على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

كانت زيارة "إيجل" بهدف رسم اللمسات الأولى لتكوين الكيان الكبير المتخصص في الاستشارات المالية.

كما أنه متوقع أن يكون مقر الكيان الجديد بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن الشركة السعودية تمتلك العديد من الفروع والمكاتب المنتشرة بالعديد من الدول العربية والأجنبية.

يشار إلى أن شركة "إيجل" قامت خلال 9 شهور الماضية من العام 2024 بإجراء العديد من الهيكلة الشاملة سواء مالية أو إدارية أو فنية لعدد كبير من الشركات العاملة في السوق والمقيدة بسوق الأوراق المالية، حيث قامت بإجراء 10 عمليات بين تقييمات، بواقع 5 عمليات بهدف التقييم، والباقي بهدف دراسات الجدوى والهيكلة الشاملة.

كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع دعاء زيدان خبير أسوق المال أن تستكمل البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة الصعود مدعومة بتدني أسعار العديد من الأسهم المقيدة.

تتوقع" زيدان" ان يستهدف مؤشر البورصة الرئيسية خلال الأسبوع مستوى 32000 نقطة، على أن يمثل مستوي 31800 نقطة، منطقة مقاومة، حال تجاوزها سوف ينطلق لمستوي 32000 نقطة.

تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 31200 نقطة منطقة دعم أولى، ومستوى 30700 نقطة دعم ثان.