السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

فصائل عراقية: هاجمنا 3 أهداف حيوية شمال إسرائيل

فصائل عراقية تهاجم
فصائل عراقية تهاجم أهداف حيوية شمال إسرائيل

ذكرت فصائل عراقية، أنهم  هاجموا  ثلاثة أهداف حيوية شمال إسرائيل بواسطة عدد من الطائرات المسيرة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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إسرائيل: أكثر من 15 انفجارا في سماء الجليل الأسفل

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باحث سياسي: إسرائيل تحاول إعادة صياغة شكل المنطقة بالتصعيد المستمر

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عرب المليحات شمال غرب أريحا


 

وفي إطار آخر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باقتحام تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا،  وقاموا بالهجوم على الأهالي.

 

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كل بياناتهم إلكترونيا.

 

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.

 


 

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الجريدة الورقية