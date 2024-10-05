فصائل عراقية: هاجمنا 3 أهداف حيوية شمال إسرائيل

ذكرت فصائل عراقية، أنهم هاجموا ثلاثة أهداف حيوية شمال إسرائيل بواسطة عدد من الطائرات المسيرة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عرب المليحات شمال غرب أريحا





وفي إطار آخر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باقتحام تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا، وقاموا بالهجوم على الأهالي.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كل بياناتهم إلكترونيا.

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.



