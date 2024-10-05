السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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باحث سياسي: إسرائيل تحاول إعادة صياغة شكل المنطقة بالتصعيد المستمر

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور محمود شاكر صيام الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل الأن ليس هي التي قبل 7 أكتوبر، إذ أنها تحاول إعادة صياغة المنطقة بما يضمن لها أن تكون أمنة بحسب وجهة نظرها التي تعمل بموجبها على جعل كل المحيط غير معادي لإسرائيل، وتحويل المنطقة رديئة غير أمنة إلى منطقة أمنه تستطيع الحياة والترعرع فيها.

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الكيان الإسرائيلي

 وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل في محيط من العرب والمسلمين الذين يبادلونها العداء، ويتمنون لو أن شمس الغد، بلا إسرائيل، وجراء هذا الشعور المقيت والمخيف للكيان الإسرائيلي الغير منطقي في المنطقة، والغير منسجم معها، تحاول إسرائيل أن تصيغ هذه الدول المحيطة بها، بحث أن تكون كيانات سياسية غير معادية لكي تستطيع أن تستمر وتحيى لأطول فترة ممكنة.

الحرب الحالية هي حرب بنيامين نتنياهو

وأوضح الكاتب والباحث السياسي، أن الحرب الحالية هي حرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاصة، وهو يريد إلى إطالة أمد الحرب إلى أبعد مستوي، وأطول فترة زمنية، لا سيما وأنه يعلم أن اليوم التالي الذي سيترك فيه الحكومة سيكون قابع في قصف اتهام للمحاكمة.

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