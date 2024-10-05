السفير محمد عرفي: مصر لن تدخر جهدا للعمل على تقديم العون الإنساني للبنان

أكد السفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، على الموقف المصري الداعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا للعمل على تقديم هذا العون الإنساني للبنان.

وشدد السفير عرفي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على حرص مصر للعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب اللبناني.

كما أكد السفير عرفي، رفض مصر لجميع الإنتهاكات لسيادة لبنان، ونوه لحرصها على تقديم تعازيها لأسر الشهداء، مشيرا إلى أن مصر حذرت من انزلاق الأمور إلى مآلات خطيرة للغاية.

وانطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة )، وذلك لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعداون الإسرائيلي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين ولبنان، وعقد الاجتماع بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وكان العراق قد دعا لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على جمهورية لبنان الشقيقة والتداعيات الإنسانية، ولبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وايصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لايصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت.