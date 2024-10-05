السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

السفير محمد عرفي: مصر لن تدخر جهدا للعمل على تقديم العون الإنساني للبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد السفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، على الموقف المصري الداعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا للعمل على تقديم هذا العون الإنساني للبنان.

وشدد السفير عرفي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على حرص مصر للعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب اللبناني.
كما أكد السفير عرفي، رفض مصر لجميع الإنتهاكات لسيادة لبنان، ونوه لحرصها على تقديم تعازيها لأسر الشهداء، مشيرا إلى أن مصر حذرت من انزلاق الأمور إلى مآلات خطيرة للغاية.

وانطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة )، وذلك لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعداون الإسرائيلي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين ولبنان، وعقد الاجتماع بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وكان العراق قد دعا لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على جمهورية لبنان الشقيقة والتداعيات الإنسانية، ولبحث كيفية مساعدة النازحين واللاجئين وايصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين في لبنان، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لايصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت.

مواد متعلقة

العربية للتنمية الإدارية: المشاركون في الملتقى الثاني للإعلام في زيارة لمجلسي الشورى والنواب بالبحرين

تضامن عربي واسع مع لبنان والجامعة العربية تحذر من مخاطر حرب إقليمية

العربية للتنمية الإدارية تنظم حفل جائزة الأمير محمد بن فهد في دورتها الثالثة أكتوبر الجاري بالقاهرة

الجامعة العربية تؤكد التضامن مع لبنان وتحذر من اندلاع حرب إقليمية

السفير حسام زكي: غدًا اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الوضع في لبنان

مشاركة مندوبية فلسطين في ورشة عمل حول موضوع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)

السفير ناصر كامل: العلم والدبلوماسية يعملان جنبًا إلى جنب للتغلب على التحديات واغتنام الفرص

أبو الغيط: الدبلوماسية في جوهرها تعد أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول إلى الحلول
الجريدة الورقية