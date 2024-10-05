33 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة العالم للبياثل والترياثل

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان عن مشاركة 33 دولة ببطولة العالم للبياثل والترياثل ، وبطولة العالم لليزر - رن لذوي الهمم والتي ستقام على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

موعد انطلاق البطولة



تقام البطولة خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 900 مشارك من 33 دولة حول العالم.

جاءت قائمة الدول المشاركة على النحو التالي:

البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر البلد المضيف.