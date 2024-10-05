محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدداً من ااشكاوي المقدمة خلال لقاءه الاسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة، لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل اليات التواصل المباشر مع المواطنين .

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز اليات التواصل مع المواطنين والعمل علي حل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم .

وشهد اللقاء بحث عدد من الشكاوي بحي الهرم تتضمن تضرر أحد المواطنين من قاطني العقارات بمنطقة هـ بحدائق الاهرام لعدم قيام ملاك العقار بتنفيذ رخصة الترميم الصادرة مما يؤثر علي السلامة الإنشائية له .

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بإعادة عرض العقار علي لجنة المنشأت الآيلة للسقوط للوقوف علي الحالة الإنشائية للعقار علي الطبيعة في الوقت الحالي .

كما وجه المحافظ بسرعة إلزام ملاك العقار باستخراج تقرير هندسي من لجنة بحثية حكومية متخصصة يفيد كيفية تنفيذ أعمال الترميم ومعالجة جميع العيوب الهندسية الموجودة بالعقار تحت إشراف مهندس استشاري متخصص مع إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة .

وبحث محافظ الجيزة شكوي أحد المواطنين المقيمين بشارع خالد بن الوليد متفرع من شارع حسن محمد بحي الهرم يتضرر من قيام قاطني الوحدات السكنية بالعقار المجاور بمخالفة الرسومات الهندسية وفتح منافذ وشبابيك بالجهة المطلة علي العقار المجاور بالمخالفة للقانون .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتنبيه علي مالكي الوحدات السكنية بغلق المنافذ والشبابيك المخالفة وفي حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

كما شهد لقاء محافظ الجيزة بحث شكوي مقدمة من مواطن بحي الوراق يتضرر من وجود مصنع مرخص داخل الكتلة السكنية يقوم " بفرز وكبس الخردة " .

ووجه محافظ الجيزة حي الوراق بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للتأكد من التزامه بتنفيذ الاشتراطات الفنية والهندسية الصادر علي أساسها الترخيص وفي حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة .

وشهد مركز ومدينة العياط شكوي أحد المواطنين يتضرر من وجود منشأة مقامة بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية .

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة العياط بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الزراعة حفاظآ علي الرقعة الزراعية وإزالتها علي الفور.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قاطني أحد الوحدات السكنية بشارع فضلي بميدان المحطة لتحويلها الي النشاط التجاري بالمخالفة للقانون في حالة عدم الإلتزام يتم قطع المرافق ورفع العدادات عنه .

حضر اللقاء السادة محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية ومديري مديرية الزراعة والإدارات المختصة .