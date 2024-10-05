حقوق ينتظرها المعلمون في يومهم العالمي

استعرض الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، ما يحتاج إليه المعلمون بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وأكد الخبير التربوي أن المعلم هو أهم عناصر المنظومة التعليمية، وعلى يده فقط يتوقف نجاح تلك المنظومة في تحقيق أهدافها، وهو الجندى الحقيقي في ميدان التعليم الذى يعرف كل كبيرة وصغيرة عنه وهو العنصر الواجب تواجده في كل القررات المتصلة بالتعليم.

ولفت الخبير التربوي إلى أن المعلم المصرى كان وما زال وسيظل رمز وقدوة لكل أفراد المجتمع، وفضل المعلم على الجميع سواء على الطبيب، أو المهندس أو الضابط أو القاضي أو المحامي أو أستاذ الجامعة وغيرهم ولا أحد يستطيع إنكار ذلك.

حقوق المعلمين

أن يحصل المعلمون على ما يكفل لهم حياة كريمة تجعلهم يتفرغ ذهنهم للتعليم فقط، ولا يفكرون في إعطاء دروسا خصوصية، بما يقضى على تلك المشكلة.

أن يتم تقدير المعلمين ليس ماديا فقط ولكن معنويا واجتماعيا أيضا.

أن تكون الأولوية في المكافآت والمميزات للمعلم داخل الفصل ثم تقل تدريجيا مع من يعملون بالإدارات والمديريات التعليمية، بما يمنع الجميع من التهرب من العمل داخل المدرسة.

التعامل اللائق مع المعلمين من جميع الأفراد المسؤلين عن التوجيه والإشراف عليه ومتابعته، من خلال توجيهه فقط وليس تصيت أخطائه.

التعامل اللائق مع المعلمين من قبل قياداتهم وأن تتسم التحقيقات معه بالسرية بما يحفظ هيبته.

منع التهكم أو السخرية منه في الدراما.

التفرغ التام للتدريس بعيدا عن التكليفات الأخرى بالمدرسة مثل: الأمن أو شئون الطلاب.

الحصول على نصاب عادل من الحصص بما يمكنه من شرح الدروس بكفاءة وفعالية

إشراك المعلمين في جميع القرارت المتصلة بالعملية التعليمية إذ لا منطق من استبعادهم منهت لأنهم الأدرى بها.

الإنصات بشكل جيد إلى آرائهم فيما يتم اتخاذه من قررات في ميدان عمله.

تكريم المميزين من المعلمين في احتفالات سنوية تجرى لهم على مستوى الدولة.

سن القوانين والتشريعات الرادعة التى تحميهم من أي تعدى عليه من قبل الطلاب أو أولياء الأمور بسبب عملهم.

منح المعلمين وأسرهم مميزات وتخفيضات في كل الجهات والمصالح والخدمات.

الخصائص التي يجب أن يمتلكها المعلم الذى يستحق كل هذه الحقوق: