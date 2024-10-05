وزير الإسكان يستعرض موقف إنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها بـ "العلمين الجديدة"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم السبت، استمر 5 ساعات، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، وذلك فى إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضى الساحل الشمالى الغربى، نظراً لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وتابع وزير الإسكان، سير العمل بمشروع "نيو مارينا" جنوب الطريق الدولى الساحلى، ومشروع مارينا 8 على البحيرة، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، والذى يتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين والتاون هاوس، والشاليهات، والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة - نوافير - ....) بمساحة إجمالية 250 فداناً، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.



كما تابع الوزير، سير العمل بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وتشمل (البنية التحتية - بوابات ومداخل مارينا - توسعة طريق الخدمة والطرق الرئيسية الداخلية - تنسيق الموقع - غيرها)، موجهاً بحسن استغلال المساحات الشاغرة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات على كامل الطرق، وزيادة عوامل الجذب، ومنح الحوافز اللازمة لتشغيل المحال التجارية والفنادق، وخاصة خلال فصل الشتاء، وكذا سرعة إنهاء البحيرة بمشروع "نيو مارينا" جنوب الطريق الدولى الساحلى، مطلع الصيف المقبل، والتشديد على جميع الشركات بسرعة إنهاء الأعمال في الأوقات المحددة، واستبعاد الشركات المتقاعسة.



واستعرض المهندس شريف الشربيني، موقف إنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات (سكن مصر - الإسكان المتميز - الداون تاون - الأبراج الشاطئية - الحى اللاتيني - كمبوند مزارين) بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة لإنهاء وتسليم الوحدات لحاجزيها، كما تابع موقف التعامل مع الأراضى والكيانات الخاضعة لولاية جهاز المدينة جنوب الطريق الدولى الساحلى.



واستمع الوزير لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ مختلف المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على سرعة الانتهاء من تشطيب واجهات أبراج الداون تاون والمرحلة الأولى من بحيرات العلمين التى تتوسط الأبراج، وضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتعديل النوافذ بما يحقق التهوية الجيدة والإضاءة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة لسرعة إنهاء الواجهات المطلة على محور البوليفار، وإنهاء وتشغيل منشآت المدينة التراثية، ووضع الحوافز اللازمة لتشغيل المحال التجارية، وتخطيط منطقة ورش حرفية لخدمة سكان المدينة.



وتابع وزير الإسكان، موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، موجهاً بوضع خطة زمنية لسرعة إنهاء أعمال المرافق.



واستعرض الوزير موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.



كما استعرض الشربيني، نتائج عمل اللجنة المختصة بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.



وحضر الاجتماع، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمهندس وليد عبدالقادر، رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة، والمهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.