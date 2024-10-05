"إنقذونا من الكلاب الضالة".. استغاثة من أهالى الفردوس لمحافظ الجيزة

نتقدم نحن أهالى مدينة الفردوس بعمارات الشرطة والقطاع الاستثمارى، باستغاثة إلى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لإنقاذهم من الكلاب الضالة، التى انتشرت بشكل كبير جدًا بالمدينة، وأصبحت تهدد الجميع، صغارًا وكبارًا، بسب تعرض عدد كبير من السكان لعقر الكلاب، ويقدر الأهالى الجهود التى قام بها المهندس عادل النجار لمواجهة هذه الظاهرة عندما كان رئيسًا لجهاز مدينة ٦ أكتوبر، ويتمنون أن يصدر توجيهاته بالتصدي لانتشار الكلاب الضالة بمدينة الفردوس.



عن سكان الفردوس:

اللواء عمر عبداللطيف، مدير أمن الدقهلية الأسبق

هشام الهلوتى، الكاتب الصحفي بالوفد

المحاسب طلعت ياسين.