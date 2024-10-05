البارودي: «تعاونيات البناء» تطرح وحدات متنوعة وقطع أراضٍ للبيع

أعلن اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح وحدات متنوعة وقطع أراضً للبيع بالمزاد العلني، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قطاع أمناء الاستثمار.



- جلسة الأحد الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا تطرح الهيئة قطع أراضي متميزة بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة: قطعة أرض إداري بمسطح ٢٠٠٠ م

- مشروع لؤلؤة ٦ أكتوبر: قطعة أرض مستشفى بمسطح ١٠٠٠٠ م

- مشروع لؤلؤة بدر: قطعة أرض مستشفى بمسطح ١٠٠٢٩ م

- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان: قطعة أرض إداري بمسطح ٢٠٨٤،١ م

- ⁠قطعة أرض تجاري بمسطح ٢٧٢٨،٦ م

- ⁠مشروع أبراج المنصورة بالدقهلية: هيكل خرساني بنك بمسطح ١٥٥٠ م

- ⁠مشروع لؤلؤة برج العرب: قطعة أرض مدرسة دولية بمسطح ١١٧٩٣ م

- ⁠مشروع لؤلؤه بني سويف الجديدة: قطعة أرض تجاري بمسطح ٢٣٢٢،٦٤ م

- ⁠مشروع لؤلؤة أسيوط الجديدة: قطعة أرض مركز طبي بمسطح ٢٨١٧ م

- ⁠مشروع لؤلؤه قنا الجديدة: قطعة أرض مركز طبي بمسطح ١٠٨٤ م

- ⁠بالإضافة إلى ١٥ جراچًا بمشروع التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر

- ⁠يوجد تسهيلات في السداد حتى ٧ سنوات لقطع الأراضي والهيكل الخرساني وحتى ٥ سنوات للجراجات.

- ⁠اشتراطات الاشتراك بالمزاد موضحًا بكراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة نهاية شارع مكرم عبيد مدينة نصر القاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات تليفون : ٢٢٧٢٧٨٦٥ - ٢٢٧٢٤٨٩٨ – ٢٢٧٢٤٨٩٧

- جلسة الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا بمشروع الهيئة أبراج المنصورة محافظه الدقهلية



٥ وحدات إدارية بمشروع أبراج المنصورة

٦ محلات تجارية بمشروع أبراج المنصورة بالدقهلية

٤ جراجات بمشروع أبراج المنصورة بالدقهلية

٦ محلات تجارية بمشروع لؤلؤة دمياط

- جلسة الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهراً بمقر مركز شباب السلام شارع الأمين محافظة بورسعيد.

١٢ وحدة سكنية موقع العلاج الطبيعي بلؤلؤة بورسعيد

١٥ محل تجاري موقع العلاج الطبيعي بلؤلؤة بورسعيد

٢ وحدة إداري بمشروع الأمل ٢٨ عمارة بالسويس

٥ محل تجاري بمشروع الأمل ٢٨ عمارة بالسويس

تسهيلات في السداد حتى ٥ سنوات