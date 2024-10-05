حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي على نايل سينما.. الليلة

صرح السيد أسامة البهنسي، رئيس قطاع المتخصصة، أن قناة نايل سينما، برئاسة السيناريست، سيد فؤاد الجناري، ستقوم بالبث على الهواء مباشرة الليلة، السبت، في الساعة السابعة مساءً لنقل حفل ختام فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط والمهداة للفنانة الاستعراضية نيللي، تحت رعاية وزيرالثقافة أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

أعلنت إدارة المهرجان، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظه، أن المهرجان يستضيف في دورته الأربعين 64 ضيفًا من دول البحر المتوسط، كما تشهد الدورة مشاركة ما يقرب من 140 فيلمًا من 26 دولة، ما بين أفلام تشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان، أو عرضها في البرامج الموازية.

الدول المشاركة:

إسبانيا - ألمانيا - فرنسا – إيطاليا – اليونان – كرواتيا – الجبل الأسود- سويسرا – كندا – بولندا – أمريكا – البرتغال هولندا - كينيا - بلجيكا.



مصر – تونس – الجزائر – السعودية – سوريا – العراق – فلسطين – لبنان – المغرب – سلطنة عمان – الأمارات.

دور عرض المهرجان:



تُعرض الأفلام في 10 دور عرض، منها؛ دار عرض مترو وأمير بوسط المدينة بمتحف الفنون الجميلة، ومتحف اليوناني الروماني، والمركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الإيطالية، ومركز الجيزويت والحرية والإبداع.

مسابقات المهرجان:

أما عن مسابقات المهرجان يشارك فى مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة، 13 فيلمًا، منها الفيلم السوري “يومين”، وفيلم "الماعز"، وهو إنتاج إيطالي مصري، والتونسي "خلف الجبال"، والكرواتي "احتفال"، ويتولى المخرج سري نصرالله رئاسة لجنة التحكيم، وعضوية كل من مهدي عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا.

بينما يشارك في مسابقة الفيلم القصير نحو 30 فيلمًا، منها: بحر، ومش منكوشة، إضافة لفيلمين إنتاج مشترك، الاول "بيت الصدى" وهو امريكي مصري مشترك، و"اسكندر" إنتاج مشترك مع هولندا.

وتضم المسابقة الفيلم اللبناني"أم محبة"، والفرنسي "عايشة" و"الموت في جنين" وهو إنتاج فلسطيني أمريكي، و"كانو 4" إنتاج أسباني سوري، والفيلم اليوناني "الكرسي على الرصيف" وغيرها من الأفلام، وتتولي الممثلة الفرنسية ماريان بورجو رئاسة لجنة التحكيم، ومعها في العضوية كل الناقدة الإيطالية جيزي بيومي ، والمنتجة السعودية ورؤي المدني.

البرامج الموازية بالمهرجان:

تضم برنامجًا خاصًا للفيلم الفرنسي للمخرج الفرنسي باتريك جورج، وآخر للفيلم الإيطالي، وبرنامج خاص للأفلام التي ناقشت القضية الفلسطينية تحت مسمى "فلسطين فى القلب"، ويضم 9 أفلام منها العراقي "شيرين" والمصري "من أين تبدأ الصورة"، والفلسطيني "بعيدا عن الشمس".

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح المهرجان جاء في الأول من أكتوبر الجاري مع تغطية إعلامية كبيرة بمتابعة المسئول الإعلامي للمهرجان اسماعيل يوسف.

كما تواجدت قناة نايل سينما كراعي رسمي إعلامي لتبث حفلي الافتتاح والختام علي الهواء مباشرة حصريًا علي شاشتها.

وعن فريق تغطية نايل سينما لحفل ختام مهرجان اسكندرية لدول البحر المتوسط هو:

تقديم الإعلامية نرمين عامر، إعداد المتميزة مروة حربي، إخراج المخرجة الكبيرة داليا سالم، فريق إخراج محمد حريرة، مي السيد.

ومصورين عمرو عادل، ماركو يعقوب، باسم شاكر، أحمد لطفي، مونتير الكتروني أماني لطفي، قراءة تعليق نشوي محمد علي، إدارة إنتاج أحمد حسن، فريق إنتاج مجدي رشاد، عماد خليفة، أحمد فهمي، منسق عام نايل سينما سماح مصطفى، إعداد وتنفيذ نايل سينما أحمد محمود، رباب حسن.